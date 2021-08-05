Бюст Ясена Засурского установят на факультете журналистики МГУ

Авг 5, 2021

Бюст президента журфака МГУ Ясена Засурского установят на факультете в начале нового учебного года. Памятник уже готов, его изготовил скульптор Ваге Согоян.

«Будет установлен бюст внутри факультета. Мы договорились с ним [с Ваге Согояном] в сентябре пройтись по факультету и найти самое открытое, самое светлое, самое общедоступное место для того, чтобы там стоял бюст Ясена Николаевича», — рассказала декан факультета, Елена Вартанова.

Кроме того, к сентябрю на журфаке МГУ появится музей, посвященный жизни и работе Засурского, а также одна из аудиторий будет переименована в его честь.

Ясен Засурский скончался 1 августа 2021 года. Более 40 лет, с 1965 по 2007 год, он был деканом факультета. Прощание с ним прошло 4 августа во дворе журфака. 

Источник: ТАСС
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