Бывшая главред российского Harper`s Bazaar стала руководителем итальянской версии журнала

Медиаменеджер Дарья Веледеева стала главным редактором печатной версии итальянского Harper`s Bazaar. С 2009 по 2022 год она была главой российского одноименного журнала. Однако в марте компания Hearst отозвала из России лицензионные соглашения на бренды глянца, среди которых — Esquire, Cosmopolitan и Harper`s Bazaar.

Первый номер печатного итальянского Harper`s Bazaar выйдет в ноябре 2022 года. О новом назначении Дарьи Веледеевой сообщил сайт Business Of Fashion.

В мае этого года российский издательский дом Independent Media, который раньше в партнерстве с Hearst издавал Cosmopolitan, «Домашний Очаг», Harper’s Bazaar, Esquire, Men's Health и другие, объявил о перезапуске брендов. «Импортозамещенные» версии выйдут под новыми названиями.

Так, журнал «Правила жизни» станет аналогом Esquire, а The Symbol — аналогом Harper’s Bazaar.