Бывшая команда издания «Утопия»* запустила новое медиа о проблемах насилия и неравенства в России

Бывшая команда издания «Утопия»*, которое закрылось осенью прошлого года, объявила о запуске нового медиа под названием «Черта». Об этом говорится в одноименном телеграм-канале.

«Как и вы, мы видим, что в нашей стране зашкаливает уровень насилия и неравенства: травля, преследования, домашнее насилие, пытки, политические репрессии и это далеко не весь перечень. Насилие и дискриминация не должны быть нормой», — заявили журналисты.

Они уточнили, что новый проект не связан с «Утопией»*.

«Будем искать важные истории и темы, изучать причины и способы что-то изменить, объяснять, откуда что берется», — написал в фейсбуке шеф-редактор нового медиа Илья Панин.

Первым опубликованным материалом «Черты» стал текст про подпольные аборты и экстренную контрацепцию на Северном Кавказе.

«Утопия»* объявила о закрытии издания в ноябре. Перед этим в центр «Насилию.нет»* стали поступать уведомления от Роскомнадзора. Ведомство требовало маркировать «Утопию»* как «иностранного агента», аргументируя это тем, что медиа — это проект центра. В «Насилию.нет»* утверждали, что «Утопия»* — независимое СМИ.

*Внесен в реестр НКО-иноагентов / является проектом НКО-иноагента