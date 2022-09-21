Бывшая журналистка Первого канала Жанна Агалакова публично отказалась от госнаград

Бывшая ведущая Первого канала Жанна Агалакова вернула государственные награды в Кремль. В своих соцсетях она сообщила, что отправила посылку с наградами обратно в Кремль, подписав ее «Москва. Кремль. Путину».

В подтверждение своих слов она опубликовала фото с Орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и своей запиской. «Господин президент, ваше руководство ведет страну к пропасти. Ваши награды считаю неприемлемыми», — обратилась к президенту Агалакова в сопроводительном письме.

Жанна Агалакова проработала на российском телевидении более 27 лет, уволившись оттуда в 2022 году с началом специальной военной операции. Об уходе с ТВ она объявила в марте 2022 года на пресс-конференции. Агалакова заявила, что намерена больше времени уделять семье и общественной деятельности.