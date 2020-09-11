Бывшие сотрудники Deadspin запустили свой проект Defector

Издание было основано прошедшим летом сотрудниками Deadspin, когда руководство издателя сайта решило повлиять на редакционную политику. Тогда ушел главный редактор, а вслед за ним и вся редакция.

Команда собралась снова и сделала проект, который работает по системе софинансирования. То есть, каждый из сотрудников владеет равными долями в издании. У проекта нет внешних инвесторов. Зарабатывать планируют на платном доступе: $5 в месяц.

В приветственном письме главный редактор Defector Том Ли рассказал схему работы издания.