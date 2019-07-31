Бывшие сотрудники «Ъ» и «Секрета фирмы» перезапустили издание MacDigger

У издания MacDigger, которое с 2009 года писало преимущественно о технике Apple, новая команда. Она перезапустила проект под названием Digger, теперь это медиа о технологиях будущего и их влиянии на жизнь.

На новом сайте пять основных рубрик: «Новости», «Гаджеты», «Технологии», «Люди» и «Развлечения». В шапке также есть тег Apple, его сохранили как «точку входа» для основной аудитории MacDigger, которая приходила на сайт за новостями об Apple.

Раньше Digger писал в основном об Apple и другой технике. Новая команда планирует писать также о технологиях искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности, «умных» городах, космосе, роботах и прочем.

Олег Хохлов, главный редактор:

В широком определении — это издание про будущее, которое наступает каждый день. Мы хотим ассоциироваться с большими, хорошо продуманными, профессионально сделанными и идеально оформленными историями. Все будет строиться вокруг устройств, технологий и людей. Мы хотим исследовать, как они между собой взаимодействуют, что нам несут плоды прогресса и что нас всех ждёт. Нас мотивирует то, что сейчас такого издания нет. Сейчас есть куча изданий, которые сфокусированы на каком-то одном аспекте. Есть очень сильные научно-популярные издания — «Постнаука» и N+1, но это одна область. Есть некоторое количество изданий разного уровня про технологии, но они сфокусированы на технологических стартапах либо дают очень много новостей, но мало классных текстов.

Как и у большинства медиа в России, основным источником дохода Digger станет реклама: нативные материалы, спецпроекты и другие форматы. Помимо рекламной модели Digger планирует развивать собственную торговую площадку для продажи техники.

В команду издания также входят Николай Кононов, креативный директор — бывший главный редактор «Секрета фирмы» и Hopes&Fears, Анна Бирюкова, шеф-редактор — до июля 2019 года менеджер спецпроектов издательства «Викифай», которое помогает бизнесу работать с «Википедией» и пишет статьи для энциклопедии, Егор Сонин, корреспондент — писал для Forbes, «Секрета фирмы», The Bell и «Ведомостей», Виктория Васина, редактор — бывший редактор «Секрета фирмы», Павел Карасёв, редактор — бывший корреспондент журнала РБК и другие.