Бывшие сотрудники «Медузы» основали студию по производству подкастов «Либо/Либо»

Бывший руководитель отдела подкастов в издании «Медуза» Лика Кремер и журналист и автор детских книг Екатерина Кронгауз открыли собственную студию по созданию подкастов «Либо/Либо».

Инвестором проекта выступила LVL1 Group Льва Левиева. Сумму инвестиций стороны не раскрывают.

«Либо/Либо» будет выпускать собственные подкасты, а также производить подкасты для компаний и изданий. На момент запуска команда делает подкасты «Так вышло» и «Собака съела дневник».

Лика Кремер, сооснователь «Либо/Либо»:

Мы хотим, чтобы как можно больше людей слушали и делали подкасты. Многие медиа претендуют на наши глаза, но времени читать и смотреть вечно не хватает. Слушать подкасты можно параллельно с другими делами — в метро, за рулём, на прогулке с собакой или на беговой дорожке. Записывать их может практически каждый, и мы уверены, что к нам будут приходить не только компании с заказами, но и авторы с идеями. А ещё довольно часто подкаст — это спор, но такой, где люди слышат друг друга, а нам это кажется очень важным.

Студия готова работать не только с крупными компаниям, но и с малым бизнесом. «Если у небольшого бизнеса или у нас есть хорошая идея и нам самим интересно сделать об этом подкаст, мы очевидно придумаем взаимовыгодный вариант», — объяснила Кремер.

Стоимость создания подкастов Кремер не раскрывает, но говорит, что цены зависят от формата: например, разговорные подкасты обычно дешевле нарративных.

Шеф-редактором студии стал журналист Андрей Борзенко, который в мае 2019 года ушёл с должности главного редактора сайта телеканала «Дождь». До этого Борзенко работал в «Медузе», «Коммерсантъ Weekend» и «Проекте 1917».

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