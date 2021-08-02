Бывшие топ-менеджеры «Газпром-медиа» запустили IT-акселератор Nut.Tech

Владимир Чопов и Екатерина Миронова зарегистрировали ООО «Нат.Тех», который будет предлагать услуги по запуску и консультированию ОТТ-платформ. Клиент может заказать запуск видеоплатформы «под ключ», закупку контента, создание стратегии.

Такая разработка будет востребована среди компаний, которые хотят увеличить функционал своей платформы для клиента, но «не делают видео приоритетным для бизнеса», — отмечают эксперты. Nut.Tech будет предлагать услуги по модели Software as a service (ПО как услуга). «Это поможет бизнесу ускориться и не совершать ошибок роста», — считает Екатерина Миронова, гендиректор компании.

Команда «Нат.Тех» состоит из бывших разработчиков компании «Ума.Тех». Ей принадлежит создание одноименной платформы Uma.Tech, на которой работает видеосервис Premier и сайты «Матч ТВ», «ТНТ» и другие.