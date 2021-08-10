Бывшие журналистки «Проекта»* создали реалити-подкаст о жизни со статусом иноагента

Подкаст Софьи Гройсман и Ольги Чураковой** называется «Привет, ты иноагент». В нем журналистки рассказывают, как узнали о том, что их внесли в реестр иностранных агентов, как отреагировали их близкие и что это вообще за новый статус.

В анонсе проекта говорится: «Мы придумали этот подкаст, во-первых, чтобы объяснить миру, что это за новые люди такие с “ярлыком”, а во-вторых, чтобы и самим не сойти с ума в этой реальности, которая хочет сделать из обычных журналистов врагов народа. Вместе с нашими друзьями, юристами и коллегами мы будем в ней разбираться: как нам всем теперь дальше жить, работать и не унывать».

В интервью The Village Софья Гройсман говорила, что найти работу после внесения в реестр крайне сложно. После того, как она написала о поиске вакансии, ее многие поддержали, публикация набрала лайки и репосты, а предложений практически не было. «Вся эта история ужасно дискриминирующая — как иноагенту мне нужно маркировать свои материалы, вплоть до сториз в инстаграме, вряд ли многие СМИ готовы к этому», — пишет бывшая сотрудница «Проекта».

15 июля Минюст внес в реестр иноагентов Чуракову, а 23 — Гройсман.

*признан «нежелательной организацией» в России

**включены Минюстом в перечень СМИ, выполняющих функцию иностранного агента