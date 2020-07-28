Бывшие журналисты «Ведомостей» объявили о создании нового медиа VTimes

Бывшая команда газеты «Ведомости» этой осенью запустит медиа под названием VTimes, точная дата еще неизвестна. Заявление об этом опубликовано на сайте и в Telegram-канале нового издания.

По словам журналистов, это СМИ будет освещать не только деловую тематику, известную по «Ведомостям», но также и здоровье, экологию, ответственное потребление, человеческий капитал. Советником нового медиа станет основатель «Ведомостей», голландский медиаменеджер Дерк Сауэр.

В начале июля стало известно, что бывшие сотрудники «Ведомостей», уволившиеся из-за конфликта с новым главным редактором Андреем Шмаровым, создадут новое деловое медиа, которое появится только в интернете. Шмаров возглавил редакцию «Ведомостей» 15 июня, с марта он исполнял обязанности главреда. Журналисты неоднократно говорили о цензуре с его стороны; после назначения многие покинули издание, в том числе все заместители главного редактора.