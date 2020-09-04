Бывшим полицейским ужесточили обвинение по делу Голунова

Полицейским, которые задержали Ивана Голунова, ужесточили наказание, добавив статью о совершению преступления организованной группой. Об этом сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин.

Мосгорсуд продлил арест четырем экс-полицейским по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств в отношении Голунова. На данный момент расследование в отношении фигурантов дела завершено. Им предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ), в фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности (ч.4 ст. 303 УК РФ), а также в незаконном обороте наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Басманный суд Москвы 4 сентября рассмотрит ходатайство о продлении меры пресечения до 7 декабря бывшим полицейским.

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в июне 2019 года по подозрению в хранении и распространении наркотиков. Полицейские нашли в его квартире наркотические вещества. Суд отправил его на домашний арест. По словам журналиста, наркотики ему подбросили, а уголовное преследование связано с его расследованиями, которые он проводил. Позже суд снял все обвинения с Голунова.