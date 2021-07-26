Бывший член Московской ОНК попросил признать «Важные истории» иноагентами

Александр Ионов, экс-член ОНК Москвы, направил в Генпрокуратуру жалобу на издание «Важные истории», в котором сообщил об иностранном финансировании медиа, и сам сообщил об этом в «МБХ медиа».

Также он попросил признать главреда издания Романа Анина иноагентом и отправил две другие жалобы в Минюст и Роскомнадзор 13 июля. «Роскомнадзор должен подтвердить, что сайт размещает информацию для неограниченного круга лиц. Во-вторых, он должен проверить информацию на цитируемость СМИ-иностранных агентов, нежелательных организаций и прочее», — добавил Ионов.

Ионов указал, что «Важные истории» связаны с исполнительным вице-президентом Стокгольмской школы экономики в Риге Андерсом Александерсоном.

«Ионов считает, что мы должны быть признаны «иностранными агентами», потому что зарегистрированы в Латвии. Мы с первого дня своей работы не скрываем от читателей, что зарегистрированы как некоммерческая организация в Латвии», — заявил в своём ответе Анин. По его словам, издание зарегистрировало за границей для безопасности.

Анин ответил, что никаких средств от Александерсона он не получал. «Андерс Александерсон ни разу мне ничего не платил. Александру Ионову придется отвечать за эти слова в российском суде», — заявил он.