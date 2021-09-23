Бывший член ОНК Александр Ионов потребовал признать The Bell иноагентом

Бывший член московской Общественной наблюдательной комиссии Александр Ионов требует от Генпрокуратуры проверить источники финансирования издания The Bell и признать его иностранным агентом.

«Сегодня я подал обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить финансирование The Bell и признать его иноагентом. У меня есть основания полагать, что ряд компаний и организаций в США спонсируют американское юридическое лицо основателя издания Елизаветы Осетинской», — сообщил Александр Ионов корреспонденту ТАСС.

Правозащитник отмечает, что управляющей компанией The Bell является американское юридическое лицо Polestar Digital Ventures Inc, которое открыла Елизавета Осетинская в штате Делавэр в 2017 году. Он считает, что лицо получает финансирование от США.

Ранее по заявлению о проверке издания от Александра Ионова иностранным агентом признали «Медузу» (внесена в реестр СМИ-иноагентов).