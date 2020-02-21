Бывший директор по продажам Facebook в России Илья Алексеев стал гендиректором российского юрлица Spotify

Фев 21, 2020

Генеральным директором ООО «Спотифай» стал Илья Алексеев, следует из данных «Контур.Фокуса», внимание на которые обратил «Интерфакс». По данным системы, 99% компании принадлежит шведскому музыкальному стриминговому сервису Spotify A.B., еще один 1% у его британской структуры Spotify Ltd. Алексеев и пресс-служба Spotify на момент публикации заметки не ответили на запрос «Интерфакса».

Илья Алексеев был директором по продажам Facebook в России, а в 2018 году перешёл в топ-менеджмент группы медийных агентств Media Instinct Group, писал Adindex в марте 2019 года. Тогда источники издания говорили, что Алексеев может возглавить российское подразделение Spotify.

Российское юрлицо Spotify было зарегистрировано в 2014 году, однако компания отложила запуск. В августе 2019 года источники «Коммерсанта» говорили, что сервис может запуститься в России до конца года, но пока Spotify остаётся недоступен. Один из собеседников уточнял, что Илья Алексеев возглавит компанию. В январе 2020 года часть пользователей заметили в приложении для Android региональные цены для России.

Источник: vc.ru
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