Бывший директор по продажам Facebook в России Илья Алексеев стал гендиректором российского юрлица Spotify

Генеральным директором ООО «Спотифай» стал Илья Алексеев, следует из данных «Контур.Фокуса», внимание на которые обратил «Интерфакс». По данным системы, 99% компании принадлежит шведскому музыкальному стриминговому сервису Spotify A.B., еще один 1% у его британской структуры Spotify Ltd. Алексеев и пресс-служба Spotify на момент публикации заметки не ответили на запрос «Интерфакса».

Илья Алексеев был директором по продажам Facebook в России, а в 2018 году перешёл в топ-менеджмент группы медийных агентств Media Instinct Group, писал Adindex в марте 2019 года. Тогда источники издания говорили, что Алексеев может возглавить российское подразделение Spotify.

Российское юрлицо Spotify было зарегистрировано в 2014 году, однако компания отложила запуск. В августе 2019 года источники «Коммерсанта» говорили, что сервис может запуститься в России до конца года, но пока Spotify остаётся недоступен. Один из собеседников уточнял, что Илья Алексеев возглавит компанию. В январе 2020 года часть пользователей заметили в приложении для Android региональные цены для России.