Главный редактор сайта о технологиях Hightech.fm и бывший директор по развитию «Фонтанки.ру» Ксения Суворова запустила издание о доказательной медицине MadMed.Media.

В редакцию вошли несколько научных журналистов и профессиональных медработников. Команда планирует заняться популяризацией науки и медицины, а также развенчивать мифы и псевдодиагнозы.

Ксения Суворова:

На российском рынке немало медицинских СМИ или блогов, но есть глобальная проблема — большинство из них подчинено системе. Вы без проблем найдете статьи об остеохондрозе, лечении травками, пользе противовирусных препаратов — все это антинаучно. […] Я много раз сталкивалась с медицинскими ошибками и хочу, чтобы и врачи, и пациенты могли своевременно узнавать новости и тренды и быть уверенными в информации, которую они получают в медиа.

Подготовка к запуску издания заняла около года. Сумма инвестиций в проект не раскрывается. В MadMed.Media лишь отмечают, что не привлекали внешние инвестиции — проект запущен на собственные деньги основательницы.

Также до конца 2019 года Ксения Суворова планирует запустить образовательные онлайн- и офлайн-курсы для пациентов и врачей. На них будут рассказывать о заболеваниях и расстройствах, которые часто влекут постановку неверного диагноза и медицинские ошибки. Например, среди тем курсов — эпилепсия и болезнь Паркинсона.

В MadMed.Media уточнили, что онлайн-курсы будут бесплатными. Возможно, платными будут вебинары для врачей, если компания сможет оформить сертификаты о прохождении курса как удостоверение о повышении квалификации гособразца. «Что касается офлайн-мероприятий, возможно, придётся брать символическую плату за вход, чтобы отбивать аренду площадок. Как источник дохода мы это сейчас не рассматриваем», — добавили в MadMed.Media.