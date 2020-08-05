Бывший главный редактор The Texas Tribune Эмили Рэмшоу запустила издание, посвящённое женщинам и политике

Издание получило название The 19th, что отсылает к 19-й поправке к Конституции США, согласно которой женщины получили право голосовать.

Ранее Рэмшоу говорила, что хочет работать в редакции, которая в полной мере отражает принципы гендерного и расового разнообразия. И что 2020 год идеально для этого подходит. Сейчас в издании работают 23 человека, из которых только один мужчина — он занимается финансами.

Несмотря на пандемию, The 19th запустился в довольно комфортных финансовых условиях. В январе 2020 года Рэмшоу и её команда объявили, что собрали почти $5 млн на пожертвованиях. Среди тех, кто дал денег, были, например, Кэтрин Мердок с $1 млн (жена Джеймса Мердока, который на прошлой неделе ушёл из корпорации своего отца Руперта) и Крейг Ньюмарк с $500 000.

С января по начало августа команда собрала ещё $3,5 млн через пожертвования. На старте в распоряжении The 19th было $8,5 млн, что хватило на запуск с полным штатом.

В дальнейшем, Рэмшоу и её команда планируют зарабатывать по нескольким направлениям: донации, спонсорство ивентов, реклама и мембершип за $19 в год. На сегодня у издания уже есть 611 подписчиков, которые платят от $5 до $999 и ещё 174, кто платит больше $1000. Список всех, кто помог деньгами, есть на сайте.