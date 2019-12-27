Бывший главный редактор «Ведомостей» уходит из «Интерфакса»

Шеф-редактор службы политической информации «Интерфакса» Татьяна Лысова с 27 декабря покидает агентство, сообщил первый заместитель генерального директора Алексей Горшков.

Лысова подтвердила, что покидает агентство:

Да, я ушла из «Интерфакса». Мы расстались по взаимному согласию с чувством искренней взаимной благодарности.

Лысова работала в «Ведомостях» в 1999–2017 гг. Сначала была редактором отдела «Энергоресурсы», а затем заместителем и первым заместителем главного редактора. С 2002 по 2017 г. (с перерывом на декретные отпуска и несколько лет, когда она была редакционным директором издания) Лысова была главным редактором «Ведомостей». Принимала участие в написании догмы (свода редакционных правил).

Осенью 2016 г. Лысова объявила редакции о том, что намерена покинуть пост главного редактора, объяснив такое решение личными обстоятельствами. В марте 2018 г. она вышла на работу в «Интерфакс». С марта 2017 г. должность главного редактора «Ведомостей» занимает Илья Булавинов.

«Интерфакс» — одно из крупнейших российских информационных агентств. По данным Mediascope на октябрь 2019 г., средняя ежемесячная аудитория сайта агентства на десктопах и мобильных устройствах – 2,1 млн человек (россияне старше 12 лет).