Полина Накрайникова станет новым главным редактором «Лайфхакера»

Главред Лайфхакера Мария Верховцева покидает компанию и переходит на работу, никак не связанную с медиа. С 1 июня редакцию возглавит Полина Накрайникова, шеф-редактор издания и бывший главный редактор Bigvill.ru. Об это сообщается на сайте издания.

Полина пришла в издание в феврале на должность шеф-редактора и отвечала за поиск авторов и колумнистов, составление плана публикаций и обучение редакции. По словам Полины, в числе ее главных задач — «сделать работу редакции более прозрачной, а выпуск огненных материалов — регулярным»:

Хочу больше писать про мотивацию, продуктивность и вдохновение. В работе: новая книга Лайфхакера, острый проект про то, что мы ненавидим, и продвижение свежего подкаста «Кто бы говорил». В общем, продолжаем работать.

С июля 2016 года на протяжении трех лет Лайфхакер возглавляла Мария Верховцева. Она покидает издание и займётся маркетингом в ресторанном бизнесе:

Я проработала в Лайфхакере 7 лет. Для медиа это большой срок. Пришла простым автором, перепробовала разные должности от SMM до шеф-редактора и дослужилась до главреда. В какой-то момент упёрлась в потолок, мне стало тяжело сдерживать свои творческие порывы. А ещё появилось жгучее желание кардинально сменить деятельность и пойти за мечтой: погрузиться в ресторанный бизнес и, возможно, открыть своё заведение.

Источник и фото: Лайфхакер