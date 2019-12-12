Бывший главред Life стал GR-директором Hearst Shkulev Media

Арсений Оганесян назначен на должность GR-директора Hearst Shkulev Media. На своей позиции Оганесян будет отвечать за налаживание связей компании с органами государственной власти и общественными организациями.

Тамара Шкулёва, корпоративный директор по управлению персоналом Hearst Shkulev Group, отметила, что опыт в области государственного управления, а также реализация успешных проектов в сфере медиабизнеса помогут Оганесяну эффективно работать на новой должности.

Арсений Оганесян:

Искренне рад присоединиться к звёздной команде одного из самых успешных медиахолдингов на российском рынке. Это самый интересный вектор для развития и самореализации, который только можно себе представить. И в то же время это большой профессиональный вызов и огромная персональная ответственность.

В разное время Оганесян работал на руководящих должностях в информационном агентстве «РИА Новости» и телеканале DTV Viasat. С 2013 по 2015 год был заместителем губернатора Калужской области. С 2015 года Оганесян стал главным редактором газеты «Известия». С сентября 2018 года по февраль 2019 — занимал аналогичную позицию на портале Life.