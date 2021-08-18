Бывший главред NEXTA Роман Протасевич объявил о запуске нового медиа

Бывший главный редактор оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич сообщил в твиттере о создании нового медиа SPRAVA.

«Здесь не будет языка вражды. Здесь не будет непроверенной информации. Здесь не будет места откровенной пропаганде», — говорится в первом сообщении телеграм-канала проекта.

Протасевич в том же сообщении пообещал, что будет публиковать достоверную информацию о происходящем в Беларуси, эксклюзивные материалы и «авторское мнение человека, который побывал со всех сторон информационных баррикад».

Первой публикацией SPRAVA стал текст о помиловании людей, привлеченных к уголовной ответственности из-за участия в протестах в Беларуси после президентских выборов в 2020 году. В публикации говорится, что власти страны «готовы идти на диалог», а участвовавшим в протестах стоит «признать свои ошибки и вину».

Роман Протасевича и его девушку, Софью Сапегу, задержали 23 мая в Минске после экстренной посадки рейса Ryanair Афины — Вильнюс из-за ложного сообщения о минировании. Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков, разжигании социальной вражды и грубом нарушении общественного порядка.