Бывший главред TJournal Никита Лихачев начал работать в Mail.ru Group

Бывший главный редактор и сооснователь TJ Никита Лихачёв вышел на работу в Mail.ru Group. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

С 23 октября Лихачёв занимает должность директора по стратегическим коммуникациям сервиса объявлений «Юла» и AdTech-направления Mail.ru Group, в которое входят рекрутинговый сервис Worki, агентство недвижимости «33 слона» и все разработки холдинга в области рекламных технологий.

Компания объявила о создании AdTech-направления в начале сентября 2019 года, его возглавляет руководитель «Юлы» Егор Абрамец. Задача нового подразделения — развитие рекламных инструментов для малого и среднего бизнеса.

Никита Лихачев:

Моя задача — создавать коммуникационный продукт для этих инструментов, формировать команды по направлениям, сделать так, чтобы они взаимодействовали друг с другом, а технологии понятно воспринимались как снаружи компании, так и внутри. Пример того, как всё работает вместе: начинающий бизнесмен решил заняться торговлей, покупая товары за рубежом и продавая их на «Юле». Инструменты «Юлы» помогают ему быстро найти клиентов и расширить бизнес с доставкой по всей России. Понадобились сотрудники для склада и реализации — разместил вакансии на Worki, откликнулись живущие неподалеку соискатели. Появилась узнаваемость, хочется закрепиться — пора делать себе имя и заводить ресурсы в соцсетях, сотрудничать с инфлюенсерами, выходить на широкую аудиторию. А с ростом масштаба потребуются новые рекламные технологии.

Никита Лихачев возглавлял TJ с момента его основания в 2011 году. 13 сентября 2019 года он отошел от операционного управления изданием, но остался совладельцем издательского дома «Комитет», куда входят TJ, vc.ru и DTF.