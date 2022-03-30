Бывший сотрудник «Яндекса» запускает соцсеть для публикации фото

В России наряду с «Россграмом» запускается еще один аналог Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) — приложение Now, в бета-версии которого за семь часов зарегистрировались 10 тыс. пользователей, сообщается в официальном Telegram-канале приложения.

«В Now за 7 часов зарегистрировалось более 10 000 пользователей. В пике было 2 000 запросов в секунду, с нагрузкой справились. Благодарим вас за теплые слова и поддержку», — говорится в сообщении.

Приложение разрабатывает бывший сотрудник «Яндекса» Дмитрий Маринин. По его словам, он 15 лет работал в сфере IT, из них пять лет в различных сервисах «Яндекса» — «КиноПоиск», «Яндекс.Музыка» и «Яндекс.Облако».

Ранее «Россграм» представил пилотную версию российского аналога Instagram с новостной лентой, загрузкой видео из YouTube, без возможности редактирования фото и видео. Видео презентации загружено в официальном Telegram-канале «Россграма».