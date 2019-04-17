Бывший замглавреда «Медузы» Александр Поливанов стал медиадиректором Sports.ru

Бывший заместитель главного редактора «Медузы» Александр Поливанов назначен медиадиректором Sports.ru. Об этом сообщил управляющий директор Sports.ru Марк Тен.

Поливанов вышел на новую работу 15 апреля, 12 апреля у него был последний рабочий день в «Медузе», сообщили в Sports.ru. Поливанов пришел в «Медузу» через несколько месяцев после основания издания в 2014 году. До этого он с 2006 года работал в редакции «Ленты.ру».

В начале 2019 года Поливанов вернулся из Риги, где расположена редакция «Медузы», в Москву. Гендиректор «Медузы» Галина Тимченко тогда рассказывала изданию «Проект», что Поливанов продолжит работать вне редакции — в качестве креативного директора контент-бюро «Медузы» по созданию нативной рекламы.

В Sports.ru Поливанов займется развитием новых редакционных и рекламных форматов. Издание хочет переосмыслить процесс работы создания нативной рекламы, поэтому важен опыт Поливанова, который вместе с командой «Медузы» сделал этот формат промышленным и задал стандарты качества, пояснил Тен: