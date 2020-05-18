Бывший журналист «Коммерсанта» Иван Сафронов стал советником гендиректора «Роскосмоса»

Бывший журналист «Ъ» Иван Сафронов назначен советником генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина по информационной политике. Свое назначение господин Сафронов подтвердил ТАСС. Как уточнил источник агентства, Иван Сафронов будет заниматься выстраиванием информационной политики в «Роскосмосе» и на входящих в госкорпорацию предприятиях, также он будет курировать «ряд спецпрограмм».

Иван Сафронов родился в Москве 18 мая 1990 года. Окончил Высшую школу экономики по специальности «Журналистика». В 2010–2019 годах был корреспондентом и спецкором «Ъ», в 2019–2020-м — спецкорреспондентом газеты «Ведомости». Освещал деятельность оборонно-промышленного комплекса, космическую промышленность, а также военное и военно-техническое сотрудничество.