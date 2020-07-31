Бывший журналист телеканала в Хабаровске рассказала о запрете эфира про митинг в поддержку Фургала

Бывшая сотрудница хабаровского телеканала «Губерния» Александра Теплякова в интервью блогеру Александру Киму рассказала, что сотрудникам канала под угрозой увольнения запретили освещать митинги в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала.

По словам Тепляковой, журналисты телеканала сняли сюжет об акции протеста 25 июля, но его не пустили в эфир, а видео, опубликованное на YouTube-канале, было удалено. Также она сказала, что от руководства поступила информация, что если сюжет о протестах покажут в эфире, то двести человек, которые сейчас работают на «Губернии» будут уволены, потому что это будет последний прямой эфир телеканала. Кроме того, журналист заявила о давлении силовиков, которые вызывали некоторых сотрудников на разговор.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недопустимыми подобное давление на журналистов и сказал, что Кремль разберется в этой ситуации. Он также заявил, что о подобных случаях ему ничего неизвестно, но если Кремлю дадут более подробную информацию, то он обязательно с этим разберется.

Протесты в Хабаровске проходят уже более двух недель. Жители города протестуют против ареста Фургала, которого обвиняют в убийствах 15-летней давности.