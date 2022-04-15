О «новой этике» и «культуре отмены» в зеркале журналистики

Очень часто, когда в публичном пространстве всплывает тема недопустимого поведения человека или целой корпорации, которая, например, декларирует бережное отношение к лесу, а на практике занимается нелегальной добычей редкой древесины, возникают два понятия — «новая этика» и «культура отмены». То, что в России принято понимать под «новой этикой», касается в первую очередь норм и практик, нацеленных на борьбу с дискриминацией. По-сути, это система переоценки ценностей, которые важны и актуальны для социума сегодня. На мой взгляд, особенно ярко новое понимание целого ряда общественных проблем прослеживается в трех направлениях: в вопросе гендерного равенства, экологии и системы поведения человека в обществе. Это подтверждается и данными пока совсем немногочисленных исследований этой сферы.

Осенью 2021 года Международное агентство PBN Hill+Knowlton Strategies совместно с исследовательским агентством MAGRAM Market Research провели исследование, в рамках которого выяснили, что 63% опрошенных россиян поддерживают «новую этику». Основными темами, о которых респонденты хотят слышать в контексте «новой этики», стали экология (85%), инклюзивность (83%), домашнее насилие (78%), политика (74%), равноправие в семье (59%) и в карьере (57%). Всего было опрошено полторы тысячи респондентов обоих полов в возрасте от 14 до 56 лет. Давайте посмотрим, как новая этика влияет (или не всегда) на проблему гендерного насилия и как журналистское сообщество на это реагирует.

«Культура отмены» и рынок труда

В конце января в российском сегменте Facebook* появились посты целого ряда девушек, которые рассказали о своих отношениях с журналистом и кинокритиком Егором Беликовым. По словам девушек (и не только словам, одна из них выложила фотографии после побоев, а Беликов признал, что наносил их), их отношения строились на систематическом насилии и манипуляциях. История приобрела широкую огласку в СМИ, сам же кинокритик охотно комментировал ситуацию. В итоге несколько работодателей Беликова разорвали с ним трудовые отношения и высказались в поддержку пострадавших от его действий. Несмотря на то что большой частью общества насилие осуждается, эта история — одна из немногих в России, которая закончилась на сегодняшний момент ощутимым воздействием на агрессора. Большая же часть историй, когда женщины подвергаются разным формам гендерного насилия, ничем не заканчивается.