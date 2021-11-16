Культура отмены: почему люди отменяют подписки на новости

Команда издания NiemanLab исследовала культуру отмены и выяснила, что основные причины отмены подписок на новости — недостаток денег, а также политические или идеологические соображения.

Публичных данных о таких отменах оказалось крайне мало, ведь это не то, чем любят делиться СМИ. Чтобы подробнее разобраться в этом вопросе, издание NiemanLab попросило своих читателей рассказать об их последних историях отмены подписки.

Причина № 1. Деньги

Почти треть респондентов (31%) назвали деньги основной причиной отмены подписки. Сюда же относится еще одна причина — нехватка средств из-за пандемии COVID-19.

«Мой бюджет сегодня ограничен, — рассказал один из респондентов, который отменил подписку на издание The Nation. — В прошлом году было много дорогих и неожиданных расходов».

Действительно, большинство изданий увеличило стоимость платных подписок в период пандемии.

Причина № 2. Идеологические или политические соображения

Другие 30% опрашиваемых заявили, что они отменили подписку на новости из-за идеологии или политики.

«Меня стало очень раздражать, что Times стала левоцентристской газетой. Она делает вид, что объективна, но на самом деле это не так. Репортажи, конечно, по-прежнему остаются на высшем уровне, а вот подача материала хромает. Особенно меня раздражает то, как они представляют заголовки в push-уведомлениях», — ответил один из респондентов.

Причина № 3. Контент недостаточно хорош

13% респондентов заявили, что они отказались от подписки из-за того, что публикации стали слишком кликабельными или бессмысленными.

Бывший подписчик издания The Washington Post отметил: «Я видел заголовок, который выглядел интересным, переходил к статье и обнаруживал, что это мнение, а не новость».

Причина № 4. Материала много — времени мало

Еще 13% респондентов заявили, что отказались от чтения из-за информационного шума. У некоторых банально не хватало времени на новые материалы.

«У меня просто не было времени читать его», — рассказывает бывший читатель журнала «Wired». «Эти новости вообще никогда не заканчиваются, я даже не могу вспомнить ни одного прочитанного там слова», — добавляет он

Причина № 5. Проблемы с обслуживанием клиентов

Наконец, оставшиеся 12% респондентов заявили, что отказались от подписки в основном из-за проблем с обслуживанием клиентов.

«Не мог легко зайти на сайт, было слишком много всплывающих окон, даже когда я уже вошел в систему», — заявил респондент, отменивший подписку на The Times. Другой респондент, который отменил подписку на тот же Times рассказал: «Мне показалось нелепым, что для отмены подписки требуется телефонный звонок, когда можно просто зарегистрироваться онлайн. Я был так раздражен, что отменил всю подписку».

В ходе исследования выявился один уникальный случай отмены на новостную подписку, который не попадал ни под одну из вышеперечисленных причин. О нем рассказал бывший подписчик The New York Times:

«Супруга, с которой мы прожили 57 лет, умерла в марте, и я обнаружил, что воскресное чтение в одиночестве, без драгоценного обмена общими увлечениями за чашкой кофе, — слишком мрачно для меня. Может быть, если все мое «я» соберется вокруг завтрака для одного, я оформлю подписку».

Высокая стоимость, неудобный интерфейс, смена редакционной политики — люди отменяют подписку по разным причинам, но чаще всего им нелегко дается это решение, что следует из опроса NiemanLab. При создании новой или корректировке старой стратегии каждой редакции важно ответить для себя на вопрос, почему ее подписчики уходят.