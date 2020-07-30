Canon запустила сайт для фотожурналистов

Сайт Truthmark создан для того, чтобы авторы самых популярных снимков могли рассказать, что осталось за кадром. Цель подобных историй — противостоять фейковым новостям

Существует довольно популярное выражение о том, что фотография может рассказать больше, чем 1000 слов. Но в современном мире, в эпоху фейков и троллей, она также может быть вырвана из контекста и использована ради продвижения чьих-либо интересов и извлечения нечестной выгоды.

Так, например, на прошлой неделе Трамп опубликовал в своем Facebook запись о «хаосе» последних протестов в США, ошибочно использовав фотографию 2014 года с событиями Евромайдана.

С целью предотвратить подобное датское агентство Unclegrey разработало особый проект для камер фирмы Canon.

Чтобы помочь фоторепортерам защитить собственные работы и рассказать истории, которые стоят за их самыми влиятельными кадрами, Unclegrey совместно с Canon создали международный открытый фотобанк Truthmark. Он позволит фотографам и фотожурналистам загружать туда фотографии с комментариями — как и почему были сделаны эти снимки.

Каждый, кто захочет проверить подлинность изображения, сможет сделать это, загрузив фотографию на сайт. Если на нем будет иметься какая-либо информация, полностью или частично совпадающая с загрузкой, пользователь увидит исходный снимок вместе с описанием автора. Чтобы поддержать проект, агентство Unclegrey запустило специальную кампанию в социальных сетях. В ее рамках Айвор Прикетт, Джонни Хаглунд и Дэниел Эттер, фотографы, неоднократно удостоенные профессиональных наград, рассказывают о значимости контекста в фотожурналистике.

Каждый из них уже добавил свои работы в фотобанк. Тем не менее агентство и не уточняет общее количество загруженных изображений.

«Социальные сети теперь — часть своего рода новостной диеты для все растущего населения. Слишком часто они позволяют лоббировать чьи-либо интересы, а не информировать о происходящем, — говорит Клара Прайор-Нок, помощник креативного директора в «Unclegrey». — «И к сожалению, это та самая среда, которая только подтверждает — ложь, в отличие от правды, разлетается со скоростью света. Поэтому для нас особенно важно создать особый инструмент, способный помочь и читателям, и фотографам противостоять дезинформации».

Фото: Daniel Etter / Uncle Grey Copenhagen / Canon