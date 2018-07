В редакции американского издания Capital Gazette произошла стрельба

Пять человек погибли в результате стрельбы 28 июня в редакции газеты Capital Gazette в американском городе Аннаполисе (штат Мэриленд).

38-летний Джаррод Рамос ворвался в редакцию и открыл стрельбу по сотрудникам из дробовика. В результате происшествия погибли пять человек, которые были сотрудниками издания: Уэнди Уинтерс, Ребекка Смит, Роберт Хайасен, Джерел Фишман и Джон Макнамара. Еще несколько человек пострадали.

«Стрелок-одиночка расстрелял множество людей в моем офисе, некоторые из них мертвы. Вооруженный человек выстрелил в стеклянную дверь, вошел в офис и открыл огонь по многим людям. Нет ничего ужаснее, чем слышать, как многих расстреливают, пока ты сидишь под своим столом и слышишь, как стрелок перезаряжает оружие», — написал в своем Twitter один из сотрудников газеты Фил Дэвис.

BPD at @baltimoresun for precautionary sweep in light of Capital-Gazette incident pic.twitter.com/ZduDQAcoDS

— Justin Fenton (@justin_fenton) 28 июня 2018 г.