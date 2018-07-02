В редакции американского издания Capital Gazette произошла стрельба

Пять человек погибли в результате стрельбы 28 июня в редакции газеты Capital Gazette в американском городе Аннаполисе (штат Мэриленд).

38-летний Джаррод Рамос ворвался в редакцию и открыл стрельбу по сотрудникам из дробовика. В результате происшествия погибли пять человек, которые были сотрудниками издания: Уэнди Уинтерс, Ребекка Смит, Роберт Хайасен, Джерел Фишман и Джон Макнамара. Еще несколько человек пострадали.

«Стрелок-одиночка расстрелял множество людей в моем офисе, некоторые из них мертвы. Вооруженный человек выстрелил в стеклянную дверь, вошел в офис и открыл огонь по многим людям. Нет ничего ужаснее, чем слышать, как многих расстреливают, пока ты сидишь под своим столом и слышишь, как стрелок перезаряжает оружие», — написал в своем Twitter один из сотрудников газеты Фил Дэвис.

BPD at @baltimoresun for precautionary sweep in light of Capital-Gazette incident pic.twitter.com/ZduDQAcoDS — Justin Fenton (@justin_fenton) 28 июня 2018 г.

На данный момент Рамос задержан, его допрашивают. Он пытался препятствовать установлению своей личности — предварительно он повредил кожу на пальцах, документов при нем не было.

Выяснилось, что в 2011 году Рамос был признан виновным в домогательствах, а спустя год эту историю опубликовала газета Capital Gazette. Рамос подал к изданию иск о клевете, но суд отклонил его. Это позволило сделать вывод об умышленном характере атаки.

Сотрудников газеты эвакуировали, в здании редакции в ходе обыска нашли предполагаемое взрывное устройство, с ним работают саперы.

В Нью-Йорке на фоне трагедии была усилена охрана редакций крупных изданий.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил работников экстренных служб, работающих на месте ЧП.

Как отмечает CNN, 28 июня стало «самым смертельным» днем в американской журналистике со времен террористической атаки 11 сентября.

Источник: РИА Новости