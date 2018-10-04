Пленники свободы?

Тут коллеги напомнили одну старую историю. О том, как в застойные времена у нас в «предбаннике» (так называли приемную главного редактора и его замов) раздался телефонный звонок и на том конце провода строго спросили: «Кто у вас сейчас на хозяйстве?» На хозяйстве был один из заместителей главного редактора, человек на этаже посторонний, сильно пьющий, но незлобивый. Именно он взял трубку, а оттуда донесся голос… Леонида Ильича Брежнева. Да, да, того самого, главного начальника всего Советского Союза. Очевидцы говорили, что зам главного редактора даже присел от неожиданности. И вспотел.

Не знаю, какая вожжа попала в тот день под хвост генеральному секретарю, но именно он сам позвонил в редакцию молодежной газеты и похвалил ее за публикацию под названием «Жили у бабуси два веселых гуся». Автор — им был тогда молодой журналист Алексей Черниченко — поднимал проблему увеличения поголовья пернатых.

Историю эту любили вспоминать на Шестом этаже, где располагалась «Комсомолка». Во-первых, потому что тот заместитель едва не стал заикой — так потряс его двухминутный разговор с Самим. Во-вторых, потому что комсомольский ЦК, органом которого была газета, тут же встал навытяжку и принял ряд постановлений, суть которых сводилась к тому, что именно гуси спасут социализм. Ну и, конечно, потому, что далеко не каждый день руководитель государства звонил в СМИ, чтобы лично прокомментировать ту или иную публикацию. На моей памяти это был единственный случай.

По большому счету нас, молодых, в те годы воспитывали в том духе, что никакого пиетета перед власть имущими быть не должно. Считалось высшей доблестью отыметь на страницах газеты какого-нибудь удельного князька — за его самоуправство, барские замашки, его глупости в повелении смердами. А уж строго приглядывать за ведомствами — хоть региональными, хоть даже союзными — это было занятием обязательным. Нельзя было критиковать только ЦК, да и с КГБ связываться охотников не находилось. Зато в кухонных разговорах и в редакционных кулуарах даже самых больших партийно-государственных бонз чехвостили так, что пух и перья летели.