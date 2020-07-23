5 способов улучшить свою карьеру после потери работы

Из-за пандемии повысился спрос на качественную журналистику, но из-за нее же случился кризис в мировой экономике, а волна увольнений обрушилась и на мир средств массовой информации.

Если вы, как и тысячи других журналистов, потеряли работу, вот несколько способов продолжить свою карьеру, несмотря на кризис. Сейчас вы можете потратить появившееся свободное время на то, что обычно не успеваете в повседневной рутине.

Представьте свою работу на соискание премии в области журналистики

Получение признания от своих коллег — ценный опыт для любого журналиста. Подача заявки на получение журналистской премии требует времени и должна быть сделана аккуратно, поэтому этот период — хорошая возможность сделать это качественно. Например, TRT World Citizen принимает визуальные работы, которые освещают работу во время пандемии. В Бразилии Международный Комитет Красного Креста наградит лучшие репортажи о гуманитарной деятельности. А в Восточной Африке фотожурналисты могут представить свои работы на премию Uganda Press Photo Award. Некоторые организации также учредили новые награды в знак признания работы журналистов, освещающих пандемию.

Узнайте больше о журналистике и пандемии

Пандемия создает беспрецедентные проблемы в технической, научной и политической сфере. Получение знаний от профессионалов в этих областях может быть ценным вложением для вашей работы — настоящей или будущей. ICFJ, дочерней организацией которой является IJNet, опубликовала более 250 статей о пандемии. Например, вы можете открыть список слов, которые нужно знать журналисту в эти кризисные времена, или узнать о разных стилях журналистики, например impact journalism.

Попробуйте фриланс

Пандемия увеличила потребность в информации, поэтому сейчас самое время попробовать опубликовать ее на международном уровне. Не бойтесь идти по менее проторенной дороге — ищите специализированные СМИ на темы, которые вас интересуют.

Совершенствуйте навыки

Вы мечтали начать подкаст или всегда хотели стать видеожурналистом? Нет времени лучше, чем сейчас. В наши дни быть успешным в журналистике — это нечто большее, чем писать красивую прозу. Технические навыки пользуются большим спросом, поэтому воспользуйтесь свободным временем, чтобы изучить некоторые из них. Если вы не знаете с чего начать, на IJNet можно найти советы по созданию новостного стартапа или собственного подкаста.

Подайте заявку на получение гранта, стипендии или финансирования

Одним из способов поиска новой работы может быть получение гранта на новый проект. International Women's Media Foundation (IWMF) выдает гранты женщинам-журналистам на поддержку репортерских проектов и на профессиональное развитие. В Северной Америке общество профессиональных журналистов учредило чрезвычайный фонд для нуждающихся журналистов.