Умный в гору не пойдет?

Я имею в виду: мечтать об административном росте и совершать поступки, ему способствующие?

Это не такой простой вопрос, как может показаться сначала. На самом деле шагать вверх по карьерной лестнице — нормальное состояние для любого мало-мальски амбициозного и профессионального человека. Что плохого, если инженер вначале станет начальником цеха, а потом директором? Или если учитель сделается завучем, а банковский менеджер возглавит отделение? С нашей профессией все не так легко. Потому что она — творческая. А практически любая административная работа лишает журналиста возможности ездить в командировки, собирать материал, мучаться над темой и ее воплощением.

Я могу привести множество примеров, когда яркие, талантливые корреспонденты отказывались от назначения на вышестоящие должности, прекрасно понимая, что они станут получать больше денег и возвеличатся в статусе, но за это придется расплачиваться творческой свободой.

Великого комсоправдинского Василия Пескова пытались впрячь в ярмо заведующего отделом, но выдержал он недолго, опять попросился на волю и затем, более полувека подряд в той же «Комсомолке» работал в должности обычного разъездного корреспондента, правда, снискав на этой ниве всенародное признание.

Я уже писал в одной из своих колонок про замечательного известинского публициста Анатолия Аграновского. Главный редактор газеты, исходя из добрых побуждений, однажды предложил ему войти в редколлегию дочернего журнала — это сулило множество номенклатурных благ, включая «кремлевскую» поликлинику, спецпаек, большую зарплату. Но Аграновский даже и думать не стал, решительно отказался. Проницательный человек, он прекрасно понимал, что за любую «коврижку» от власти неминуемо придется расплачиваться. Он отказался, зато мы и теперь считаем его статьи эталонными образцами отечественной публицистики. Хотя, замечу, написаны они были в самые махровые годы брежневского застоя.

Молодой московский журналист одной отраслевой газеты, несмотря на предложенный ему высокий пост, уехал собкорить на Дальний Восток и провел там практически всю оставшуюся жизнь, для меня он — лучший региональный корреспондент сначала союзного, потом федерального СМИ, легенда нашей профессии. Это — Борис Резник. Кстати, и он, точно также, как Песков, Аграновский и другие великие, в итоге не прогадал, все воздалось сторицей. Стал знаменит, четырежды избирался депутатом Государственной Думы.