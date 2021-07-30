Осторожно: образование!

Горячая пора для поступления, когда все еще думается:

— поступать или нет?

— выбрать то, что интересно, или все же престижно-самоокупаемо-перспективно?

Будьте осторожны: образование — не очередь, прилавка с армией спасения здесь нет. И всеобщее получение благ вам, отнюдь, не гарантировано.

Выпускники начали выкладывать в сеть фото с дипломами бакалавров и магистров журналистики. Любо смотреть. Парадные интерьеры. Панорамные ракурсы. В руках — предмет гордости, долгожданного свершения. Но взгляд приковывает вовсе не визуальный ряд, а мнение, сопровождающее важную в жизни дату.

В чем уверены сегодняшние дипломированные журналисты?

Я ж тогда еще учился!

В судьбе каждого есть периоды, упускать которые не стоит. Не потому что потом будет поздно, нет. К образованию вернуться можно всегда. Тем более в современном мире услуг разного рода, статуса, возможностей. Однако молодость, действительно, совершенный период, когда получиться может многое. Выше крыши здоровья. Выше головы энтузиазма. Вагон идей и с воробьиный нос препятствий. И то, что сделано в этот период, с чистой совестью после зовется: «я ж тогда еще учился!».

Вас поддержать?

В университете не дадут беспроигрышный билет, не раскроют универсальных истин карьерного роста, и рецепт счастья в работе не предложит никто. Профессиональные тропы в пока еще до конца неясных процессах придется прокладывать самостоятельно. При этом более надежных, чем в университете, поддержек мышления, действительно, трудно найти. В компании с исключительными людьми — теоретиками и практиками профессии, вы зададитесь многими вопросами, переживете миллионы различных состояний, и в результате сможете понять, куда же направить ваш ум и душу? В чем вы должны и можете состояться?

Расскажите историю!

Образование – время высокоинтенсивной коммуникации. Вы непременно проживете новые сценарии, сюжеты, роли. Услышите историю, которая станет для вас переломной. Говорить и писать, раздумывать и общаться во время обучения нужно часто, на темы понятные и не совсем. Будьте уверены, рано или поздно сложится и личная сторис. Удивительная и выразительная, как ваш почерк, мечта, самое волевое усилие.

Словом, будьте осторожны, если впереди замаячила возможность соприкоснуться с образованием. Не питайте иллюзий относительно штиля, эта среда может круто изменить вашу жизнь.

Если, конечно, хоть однажды вы поднимете встречный парус.