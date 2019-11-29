«Царьград» направил заявление в ФСБ по факту рассылки с угрозами

Основанный бизнесменом Константином Малофеевым телеканал «Царьград» направил заявление в ФСБ после получения сообщения с угрозой минирования различных зданий и объектов. Само сообщение телеканал расценил как дискредитацию основателя, сообщили в пресс-службе телеканала:

На e-mail редакции телеканала «Царьград» пришло сообщение, предупреждающее о возможных заявлениях и заминированиях различных зданий и объектов. Получив такое письмо, редакция расценила это как террористическую угрозу и по его факту направила заявление в ФСБ России с просьбой разобраться в данной ситуации.

В сообщении злоумышленников речь шла о якобы имевшем место участии Малофеева и его структур в краже биткоинов с биржи WEX:

Ни Константин Малофеев, ни его структуры не имели и не имеют никакого отношения ни к краже биткоинов, ни к бирже WEX, её руководству и активам.

Как сообщили в пресс-службе телеканала, сообщение злоумышленников Царьград получил 27 ноября. В первой половине дня 28 ноября около десяти судов Москвы и Санкт-Петербурга получили сообщения о минировании.

В частности, сообщение о минировании Санкт-Петербургского городского суда содержало адресованное Малофееву требование о перечислении 120 биткоинов (57 млн рублей). Фотографию сообщения опубликовала объединенная пресс-служба городских судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.