Свершилось: читателям начинают платить за чтение статей

Китайский новостной агрегатор Qutoutiao («Забавные заголовки») ввел систему оплаты для своих пользователей. Читатели могут зарабатывать золотые монеты, если приводят в агрегатор своих друзей или играют в игры, основанные на содержании прочитанных статей. Монеты конвертируются в юани и выплачиваются. Кроме того, активные участники получают звание «мастера».

Reuters приводит пример санитарки Чай Ли, которая играет в перерывах на работе и по ночам во время бессонницы. За несколько месяцев она заработала 40 долларов, что стало приятной прибавкой к зарплате. А вот рейтинговая таблица самого агрегатора утверждает, что лидер заработал игрой на статьях и рекомендациями 50 тысяч долларов. При этом если даже 63-летняя санитарка с ее 40 долларам жалуется, что стала зависимой от агрегатора, страдает от бессонницы и упреков семьи, то каково этому лидеру с 50 тысячами (если он существует)?

Проект ориентирован на малые города, где потребление цифрового контента растет почти исключительно на мобильных платформах. Темы отбираемых статей соответствующие: знаменитости, сад-огород, в мире интересного.

Новостной агрегатор Qutoutiao — стартап, принадлежащий одному из китайских интернет-гигантов Tencent. Задача проекта на нынешнем этапе — быстро набрать аудиторию, которая позволит состязаться с платформами-лидерами. «Мы живем в экономике внимания (the eyeball economy), — говорит финдиректор проекта Ванг Джимбо. — Раньше людям приходилось тратить деньги, чтобы получить контент. Интернет все изменил и платить за контент больше не нужно. Более того, пользователи теперь должны тоже что-то зарабатывать».

Стратегия забрасывания читателей деньгами... в форме игрового вовлечения, конечно, пока работает. За год количество ежедневных посетителей утроилось и достигло 21 миллиона. В третьем квартале агрегатор заработал 142 миллиона долларов. Правда, потратил 152. С 2016 года, когда стартап вышел в свет, он уже привлек три раунда инвестиций на сумму более 200 миллионов долларов. То есть это большая игра. Руководство уверяет, что стимулирование читателей деньгами — долгосрочная стратегия. Но пользователи уже жалуются, что зарабатывать деньги чтением и игрой им становится все труднее.