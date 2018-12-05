Свершилось: читателям начинают платить за чтение статей

Геймификация для привлечения аудитории работает особенно хорошо, если подкреплена деньгами
Китайский новостной агрегатор Qutoutiao («Забавные заголовки») ввел систему оплаты для своих пользователей. Читатели могут зарабатывать золотые монеты, если приводят в агрегатор своих друзей или играют в игры, основанные на содержании прочитанных статей. Монеты конвертируются в юани и выплачиваются. Кроме того, активные участники получают звание «мастера».
Reuters приводит пример санитарки Чай Ли, которая играет в перерывах на работе и по ночам во время бессонницы. За несколько месяцев она заработала 40 долларов, что стало приятной прибавкой к зарплате. А вот рейтинговая таблица самого агрегатора утверждает, что лидер заработал игрой на статьях и рекомендациями 50 тысяч долларов. При этом если даже 63-летняя санитарка с ее 40 долларам жалуется, что стала зависимой от агрегатора, страдает от бессонницы и упреков семьи, то каково этому лидеру с 50 тысячами (если он существует)?
Проект ориентирован на малые города, где потребление цифрового контента растет почти исключительно на мобильных платформах. Темы отбираемых статей соответствующие: знаменитости, сад-огород, в мире интересного.
Новостной агрегатор Qutoutiao — стартап, принадлежащий одному из китайских интернет-гигантов Tencent. Задача проекта на нынешнем этапе — быстро набрать аудиторию, которая позволит состязаться с платформами-лидерами. «Мы живем в экономике внимания (the eyeball economy), — говорит финдиректор проекта Ванг Джимбо. — Раньше людям приходилось тратить деньги, чтобы получить контент. Интернет все изменил и платить за контент больше не нужно. Более того, пользователи теперь должны тоже что-то зарабатывать».
Стратегия забрасывания читателей деньгами... в форме игрового вовлечения, конечно, пока работает. За год количество ежедневных посетителей утроилось и достигло 21 миллиона. В третьем квартале агрегатор заработал 142 миллиона долларов. Правда, потратил 152. С 2016 года, когда стартап вышел в свет, он уже привлек три раунда инвестиций на сумму более 200 миллионов долларов. То есть это большая игра. Руководство уверяет, что стимулирование читателей деньгами — долгосрочная стратегия. Но пользователи уже жалуются, что зарабатывать деньги чтением и игрой им становится все труднее.
В сентябре Qutoutiao разместился на американской бирже. Акции сразу взлетели на 130 %. Правда, с тех пор упали на три четверти. Эксперты настроены скептично, отмечая, что рано или поздно проекту придется переходить к монетизации собранной аудитории. Но если аудитория собрана деньгами, то не факт, что она останется лояльной, когда вознаграждения за чтение снизятся или прекратятся. Но, возможно, собранный объем внимания будет настолько большим, чтобы масштаб окупит все потери.
Идея платить читателям за прочтение, конечно, еще привлекает внимание, но, по сути, не так уж и уникальна. Традиционные подписные спецакции старых газет, когда среди подписчиков разыгрывались скороварки и путевки, — тоже, по сути, подкуп читателей и оплата чтения. Несколько лет назад Facebook пробовал ввести виртуальную валюту для поощрения пользователей, которые досмотрят рекламу. А недавно Financial Times ввела систему скорингового поощрения читателей. И хотя скоринг FT служит пока, скорее, моральным поощрением чтения статей, но идея материального поощрения не может не возникнуть параллельно. Так что идея привлекать читателя к потреблению контента не контентом уже знакома СМИ.
Глобальные тенденции «экономики внимания» ведут к тому, что не читатели охотятся на информацию, а контент конкурирует за читателя. Если контента слишком много и он легко копируется, то ни его качество, ни эксклюзивность, ни оперативность не являются больше конкурентными преимуществами. Все это легко отнимается переписыванием или перепечатыванием новостей конкурентами или самими читателями в соцсетях. А вот денежное поощрение не перебить «копипастом». Для этого тоже понадобятся деньги. У кого для читателей больше денег, того контент читателю и милей.
Так, постепенно, стимулами для потребления контента становятся факторы, к самому контенту отношения не имеющие (поощрение игрой, статусами, деньгами). На фоне этих тенденций будущее подписной модели выглядит еще более туманным.