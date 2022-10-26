Поймать аудиторию за три секунды

Идея, которую можно унести в ланч-боксе
24 октября редактор рубрики «Образование» журнала «Журналист», Камилла Нигматуллина, выступила на международном молодежном журналистском форуме «Диалог культур». Публикуем советы для медиа.
Камилла Нигматуллина, редактор рубрики «Образование», заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ
— Когда-то сторителлинг был прерогативой тех, кто умел запоминать и пересказывать. Потом тех, кто умел переводить и переписывать. Потом тех, кто имел доступ к газетам, радио, телевидению. Главным рассказчиком стал рекламодатель, который предлагает красивый запоминающийся образ и короткий, но узнаваемый сюжет. Потом, уже в журналистике, наступила великая эра Snowfall и истории начали рассказывать те, кто владеет инструментами мультимедиа.
Сегодня истории рассказывают все, но, чтобы тебя запомнили — нужно максимально преодолеть рамки канона. Выйти за периметр уличного билборда. Сделать текст гипертекстом через qr-коды. Дополнить видео возможностью выбора поворота сюжета. Превратить сложную проблему в комикс с понятными героями. Но в конечном счете нужно добиться абсолютно того же, чего добивался рассказчик на большой городской площади — внимания, удивления, задержки дыхания, слез или смеха.
Удивление — движущая сила современных социальных сетей. Но все сложнее сохранить его дольше, чем на три секунды.
Где же в этом потоке сюжетов, эмоций и форматов найти место культурным смыслам, которые так далеки от клипового мышления? Ответы подскажут профессиональные команды больших музеев, выставочных центров, культурных пространств.
И действительно, сюжет может быть сложным и закрученным, но идея внутри — простой и понятной. Каждый сталкивается в жизни с выбором, с конфликтом ценностей, с необходимостью жертвовать чем-то, с триумфом или презрением, с преодолением собственных слабостей. Великие сюжеты описывают жизнь во вневременном философском контексте. Даже две фразы в диалоге, помещенные в формат мема, способны вызвать эмоции, реакции и долгую дискуссию.
Может ли СМИ занять сегодня достойное место в искусстве рассказывания важных историй в пространстве социальных сетей? Может, если будет отталкиваться от знания своей аудитории, ее текущих переживаний и эмоций, ее спроса на разъяснения и поддержку. Сегодня в социальных сетях не нужно рассказывать новую информацию, умножать сложные интеллектуальные объекты, добиваться метафорической четвертой власти. Рассказчик приходил на площадь, чтобы объединить людей в едином порыве единого отклика. Чтобы они разошлись с одним на всех посланием, с которым дальше надо как-то жить.
В последние годы становится востребованным контент и целые медиа, которые рассказывают в сюжетах, примерах и советах о том, как жить в мире, где многое непонятно. Как есть, как спать, как работать, как отдыхать, как беречь свой внутренний мир, как развивать свой внутренний мир.
Шлейф удивления от легкой истории тянется три секунды, а от истории, которая дарит хотя бы одну единицу мотивации на сегодняшний день — как минимум 24 часа. Если СМИ научится преподносить идеи в виде историй из жизни современного человека, передавать культурные смыслы через набор понятных образов, то аудитория будет приходить снова и снова. Не за историями, а за теми эмоциями, которые возникают как послевкусие.
Не бывает праздников каждый день. За несколько часов не рождается шедевр. Сложно заниматься сторителлингом на постоянной основе. Инструмент рассказывания историй — это как дорогой агрегат, который достают из чулана в сложных случаях. Кто-то раз в месяц, а кто-то только раз в год, но количество не имеет значения. Если одно СМИ запомнится своей аудитории одной потрясающей историей, это успех. Если история запомнится, а СМИ — не очень, то о ней можно напоминать столько раз, сколько потребуется.
Социальные сети научили нас не вешать свои достижения в рамочку раз и навсегда. Контакт аудитории с однажды созданной историей непрерывен. Ее могут найти случайно в поисках совершенно другого контента, ее могут сохранить в закладки и вытащить на свет в один прекрасный день, ее могут встроить в новый контекст, где она заиграет новыми красками. Герои и сюжеты вечны, так же, как и человеческие вопросы «кто я» и «в чем смысл моей жизни». А социальные сети скоротечны и не предполагают длинного внимания. Но удивительным образом они могут пересечься — и это особое искусство.