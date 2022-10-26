Поймать аудиторию за три секунды

В последние годы становится востребованным контент и целые медиа, которые рассказывают в сюжетах, примерах и советах о том, как жить в мире, где многое непонятно. Как есть, как спать, как работать, как отдыхать, как беречь свой внутренний мир, как развивать свой внутренний мир.

Шлейф удивления от легкой истории тянется три секунды, а от истории, которая дарит хотя бы одну единицу мотивации на сегодняшний день — как минимум 24 часа. Если СМИ научится преподносить идеи в виде историй из жизни современного человека, передавать культурные смыслы через набор понятных образов, то аудитория будет приходить снова и снова. Не за историями, а за теми эмоциями, которые возникают как послевкусие.

Не бывает праздников каждый день. За несколько часов не рождается шедевр. Сложно заниматься сторителлингом на постоянной основе. Инструмент рассказывания историй — это как дорогой агрегат, который достают из чулана в сложных случаях. Кто-то раз в месяц, а кто-то только раз в год, но количество не имеет значения. Если одно СМИ запомнится своей аудитории одной потрясающей историей, это успех. Если история запомнится, а СМИ — не очень, то о ней можно напоминать столько раз, сколько потребуется.