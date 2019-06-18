ЦБ запустил медиа о финансовых и экономических исследованиях

Центробанк запустил интернет-портал «Эконс», посвященный экономическим и финансовым исследованиям. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Главным редактором «Эконса» стала бывший обозреватель отдела экономики газеты «Ведомости» Ольга Кувшинова. Над созданием медиа работали и другие бывшие сотрудники «Ведомостей» — Надежда Иваницкая, Маргарита Лютова, Ольга Шляпникова и Дмитрий Новожилов.

На сайте «Эконса» говорится, что проект создан для популяризации научных исследований и аналитики, посвященных работе центральных банков. Авторами сайта станут сотрудники ЦБ, эксперты исследовательских и научных организаций, аналитики компаний и банков. Кувшинова пояснила «Ведомостям», что сайт пока не планирует получать лицензию СМИ и является скорее просветительским.

«Эконс» создавался для экспертного сообщества, отмечается в сообщении ЦБ. Ранее регулятор запустил сайт «Финансовая культура», рассчитанный на широкую аудиторию, и журнал «Деньги и кредит», который ориентирован на академическое сообщество.

Иллюстрация: shuttertstock.com