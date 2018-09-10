Главу телекомпании CBS обвинили в харассменте

Ронан Фарроу, чей материал в New Yorker вскрыл жуткие истории сексуальных домогательств со стороны Харви Вайнштейна, опубликовал новый текст на эту тему. Теперь главным действующим лицом стал глава телекомпании CBS Лесли Мунвес. Шесть женщин обвинили Мунвеса в секусальном домогательстве, принуждению к оральному сексу и раздевании перед ними без их разрешения, а также в физическом насилии. Всёеэто, по данным Фарроу, происходило в период с 1980 по начало 2000 годов.

Через несколько часов после публикации материала Фарроу, пресс-служба телеканала CBS объявила, что Мунвес покидает свой пост. При этом сам герой публикации отрицает все обвинения. Кроме того, компания проведет внутреннее расследование, а также выплатит $20 млн в организации, которые поддерживают движение #MeToo. Выплаты будут производиться из тех денег, что Мунвес получит при уходе из компании.