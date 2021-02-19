Кристоф Делуар: «Мы стали свидетелями процесса разрушения демократии социальными сетями»

Мы живем в эпоху политической дистопии: президент США четыре года подряд распространял на своих аккаунтах бессмыслицу и ложь; толпа, несмотря на полное отсутствие доказательств убежденная в фальсификации выборов, ворвалась в Конгресс; частные компании, которые ранее не обращали внимания на распространение ложной информации и ненавистнических высказываний, внезапно решают — без демократического или судебного контроля — удалить аккаунты президента.

Мы стали свидетелями процесса разрушения демократии социальными сетями. До сих пор установленные парламентами законы общественного пространства, применялись судами. Теперь эту функцию на себя взяли частные компании. Однако организация цифрового общественного пространства не может основываться на коммерческой или дискреционной логике. Правила онлайн-платформ не сбалансированы системой сдержек и противовесов, не являются транспарентными не подлежат обжалованию в судебном порядке. Со своей стороны, государства не представили решений, соизмеримых с важностью существующих ставок.

Однако совершенно конкретные предложения существуют. Комиссия по информации и демократии, созданная организацией «Репортеры без границ» (РБГ), в которую входит из 25 видных деятелей, в том числе четыре нобелевских лауреата, сформулировала общие принципы определения ответственности платформ, которые не являются ни веб-хостерами, ни издателями. На основе этих принципов на полях Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2019 года 38 государств подписали соглашение о создании Международного партнерства.

Объявление этой, пока что не имеющей обязательной юридической силы, рамочной договоренности является лишь первым этапом. Для создания же баз регулирования мы создали «Форум по информации и демократии», который в ноябре прошлого года сформулировал первый пакет из 250 рекомендаций по транспарентности платформ, модерации контента, продвижению принципов достоверности информации и надежности частных мессенджеров в случаях, когда их массовое использование выходит за рамки логики частной переписки.

Системные изменения в настоящее время предполагают решение всех наиболее важных и сложных вопросов: например, вопроса подотчетности аккаунтов в социальных сетях, на которые подписаны миллионы людей, к которым их владельцы обращаются напрямую, без соблюдения этических норм. Наличие 89 миллионов фолловеров не освобождает от подобной ответственности, а наоборот. Частные же компании не должны иметь права самостоятельно принимать решения о блокировке аккаунтов без контроля и прозрачности за подобными действиями, основанными на весьма неопределенных и меняющихся правил предоставления услуг.

На аккаунты наиболее влиятельных лиц, включая знаменитостей или таких людей как президент Соединенных Штатов Америки, могут распространяться процедурные рамки и обязательства, соответствующие их аудитории, в соответствии с общими правовыми принципами демократических стран. За самыми важными случаями должен осуществляться судебный контроль. Однако это необходимо делать крайне осторожно, чтобы не создавать приоритет «правительства судей» (термин французского правоведа Эдуара Ламбера — прим пер.) (a fortiori исполнительной власти) над общественным дискурсом. В Соединенных Штатах, как и в других либерально-демократических странах, судебная система доказала свою значимость для свободы выражения мнений. Она заслуживает нашего доверия куда больше, чем компании, занимающие доминирующее положение на рынке.