Открыт прием заявок на образовательные интенсивы в Молодежном центре медиа и коммуникаций

Открыт приём заявок на образовательные интенсивы в Молодежном центре медиа и коммуникаций Международной ассоциации студенческого телевидения!
Участие БЕСПЛАТНОЕ!
Участвовать могут студенты, представители студенческих медиацентров, молодые журналисты, начинающие медийщики, блогеры и медиаволонтеры в возрасте от 18 до 30 лет!
Продолжительность обучения — одна неделя. Участник может подать заявку на несколько недель обучения сразу, но при успешном отборе участник может пройти обучение только на одной неделе. О своём выборе участник обязательно должен сообщить в дирекцию.
Регистрация: www.centr.iast.pro
Основные направления обучения
• видеосъемка и видеомонтаж,
• написание текстов и создание лонгридов,
• создание подкастов и работа с голосом,
• создание своего ток-шоу и информационных программ.
Что нужно сделать для участия
1. Выбрать неделю обучения и пройти регистрацию.
2. Пройти конкурсный отбор заявок.
3. Выполнить творческое задание и ждать результатов.
4. Получить одобрение на участие.
5. Приехать в Москву в Молодежный центр медиа и коммуникаций на образовательный интенсив.
Условия участия
Проезд до Москвы и обратно обеспечивает направляющая сторона;
Питание во время обучения обеспечивает участник самостоятельно или за счет направляющей стороны;
Проживание для иногородних обеспечивает Международная ассоциация студенческого телевидения по 20 человек каждую неделю.
Размещение предоставляется в хостеле.
Прием заявок завершается за 3 недели до начала образовательного интенсива каждой учебной недели. Например, на 1 неделю обучения – до 13 января, на 2 неделю обучения – до 20 января и т.д..