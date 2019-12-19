Открыт прием заявок на образовательные интенсивы в Молодежном центре медиа и коммуникаций

Открыт приём заявок на образовательные интенсивы в Молодежном центре медиа и коммуникаций Международной ассоциации студенческого телевидения!

Участие БЕСПЛАТНОЕ!

Участвовать могут студенты, представители студенческих медиацентров, молодые журналисты, начинающие медийщики, блогеры и медиаволонтеры в возрасте от 18 до 30 лет!

Продолжительность обучения — одна неделя. Участник может подать заявку на несколько недель обучения сразу, но при успешном отборе участник может пройти обучение только на одной неделе. О своём выборе участник обязательно должен сообщить в дирекцию.

Регистрация: www.centr.iast.pro

Основные направления обучения

• видеосъемка и видеомонтаж,

• написание текстов и создание лонгридов,

• создание подкастов и работа с голосом,

• создание своего ток-шоу и информационных программ.

Что нужно сделать для участия

1. Выбрать неделю обучения и пройти регистрацию.

2. Пройти конкурсный отбор заявок.

3. Выполнить творческое задание и ждать результатов.

4. Получить одобрение на участие.

5. Приехать в Москву в Молодежный центр медиа и коммуникаций на образовательный интенсив.

Условия участия

Проезд до Москвы и обратно обеспечивает направляющая сторона;

Питание во время обучения обеспечивает участник самостоятельно или за счет направляющей стороны;

Проживание для иногородних обеспечивает Международная ассоциация студенческого телевидения по 20 человек каждую неделю.

Размещение предоставляется в хостеле.

Прием заявок завершается за 3 недели до начала образовательного интенсива каждой учебной недели. Например, на 1 неделю обучения – до 13 января, на 2 неделю обучения – до 20 января и т.д..