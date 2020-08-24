Центр «Мемориал»* назвал Светлану Прокопьеву лицом, подвергшимся незаконному преследованию по политическим мотивам

Правозащитный центр «Мемориал» (*признан Минюстом иностранным агентом) считает Светлану Прокопьеву лицом, подвергшимся незаконному преследованию по политическим мотивам – говорится в заявлении организации, опубликованном на ее сайте. Правозащитники уверены, что хоть Светлана и не была лишена свободы, но признание ее виновной в оправдании терроризма ущемляют ее права и характеризуют ситуацию, сложившуюся в стране.

В «Мемориале» отмечают, что после теракта в Архангельске было возбуждено сразу несколько уголовных дел об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ), одним из которых и стало дело Прокопьевой.

«Сегодня вместо частично декриминализованной ст. 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» - ред.) основным инструментом репрессий за высказывания в Интернете стала ст. 205.2 УК», - говорится в заявлении Центра. При этом правозащитники уверены, что тексты Светланы Прокопьевой не содержат призывов к совершению терактов или иных насильственных действий, а нацелены на анализ причин теракта. Суд 6 июля решил иначе и признал журналистку виновной. И хотя прокурор просил шесть лет лишения свободы для обвиняемой, суд ограничился штрафом, впрочем, не маленьким – 500 тысяч рублей.

«По нашей оценке, преследование Светланы Прокопьевой нацелено на воспрепятствование её журналистской деятельности и по существу является актом цензуры. Анализ и осознание причин, толкающих людей на совершение терактов, необходимы в любом обществе, и роль журналиста в этом процессе исключительно важна», - уверены в «Мемориале».

Сама Светлана Прокопьева на своей странице в Facebook написала, что тоже так считает, что есть согласна с оценкой правозащитников.