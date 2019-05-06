Центр мониторинга нарушений прав журналистов начал работу в России

Союз журналистов России (СЖР) совместно с Советом по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ запустил в тестовом режиме совместный центр мониторинга нарушений прав журналистов. Об этом сообщил глава СЖР Владимир Соловьев.

Свобода распространения информации — это основная задача Союза журналистов России, и мы ежедневно занимаемся такой защитой, потому что ежедневно получаем большое количество информации из всех регионов страны. У нас действуют 84 региональных отделения, мы постоянно получаем информацию о нарушениях на региональном уровне, иногда даже о нарушениях, близких к цензуре, а цензура запрещена у нас Конституцией. Совместно с СПЧ в тестовом режиме запущен Центр мониторинга нарушений прав журналистов, мы будем координировать полученную информацию с руководством Международной федерации журналистов.

«Скоро центр заработает в полную силу», — добавил он, отметив, что в создаваемую единую базу будут заноситься любые нарушения прав журналистов. Соловьев заметил, что СЖР оперативно реагирует на факты нарушений и старается решать спорные вопросы, устранять препятствия для работы журналистов, «при необходимости на место выезжают представители Союза».