Центр Пулитцера объявил о начале грантовой поддержки проектов в области дата-журналистики

Пулитцеровский Центр по кризисной отчетности — некоммерческая организация, поддерживающая независимую журналистику, ищет предложения инновационных журналистских дата-проектов. Эта возможность открыта и для коллективов редакций, и для независимых журналистов в США и за рубежом.

В приоритете проекты, которые расширяют возможности сбора и анализа данных и используют методы получение информации, основанные на машинном обучении, языковой обработке, анализе геоданных, фото со спутников, записях с дронов.

В 2020 году гранты получат от трех до пяти проектов. Бюджетный диапазон — от $5 тысяч до $10 тысяч, но возможны и большие суммы (всё зависит от проекта).