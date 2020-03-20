Центр Пулитцера объявил о старте программы поддержки проектов изданий и независимых журналистов

Центр Пулитцера объявил о старте программы поддержки коллаборационных проектов между изданиями и независимыми журналистами.
Тема проектов — пандемия и вызвавший ее коронавирус:
Мы ищем сильные проекты, которые объединяют журналистов и/или редакции. У этих проектов должны быть чётко понятны ресурсы, экспертиза, [которая станет основой для материалов], а также — платформы, где все материалы проекта будут публиковаться.
Кроме того, по требованиям организаторов программы, каждый заявляемый проект должен фокусироваться на систематических и слабоосвещаемых проблемы, связанных с пандемией. Важно, чтобы в проектах присутствовали статистические данные и междисциплинарный подход к освещению темы коронавируса.
Заявиться на участие в этом проекте могут как участники из США, так и из других стран.
Что для этого нужно:
• Описание проекта, включая план по дистрибуции (не более 250 слов).
• Предварительный расчёт бюджета проекта.
• Три примера работ от участников проекта.
• Три рекомендации
• Резюме участников.
Всего программа рассчитана на 3-5 таких проекта. Сумма поддержки будет варьироваться от $5000 до $30000.
Подать заявку: Pulitzer Center
Источник: MoneyMedia / telegram Иллюстрация: pulitzercenter.org