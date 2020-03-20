Центр Пулитцера объявил о старте программы поддержки проектов изданий и независимых журналистов

Центр Пулитцера объявил о старте программы поддержки коллаборационных проектов между изданиями и независимыми журналистами.

Тема проектов — пандемия и вызвавший ее коронавирус:

Мы ищем сильные проекты, которые объединяют журналистов и/или редакции. У этих проектов должны быть чётко понятны ресурсы, экспертиза, [которая станет основой для материалов], а также — платформы, где все материалы проекта будут публиковаться.

Кроме того, по требованиям организаторов программы, каждый заявляемый проект должен фокусироваться на систематических и слабоосвещаемых проблемы, связанных с пандемией. Важно, чтобы в проектах присутствовали статистические данные и междисциплинарный подход к освещению темы коронавируса.

Заявиться на участие в этом проекте могут как участники из США, так и из других стран.

Что для этого нужно:

• Описание проекта, включая план по дистрибуции (не более 250 слов).

• Предварительный расчёт бюджета проекта.

• Три примера работ от участников проекта.

• Три рекомендации

• Резюме участников.

Всего программа рассчитана на 3-5 таких проекта. Сумма поддержки будет варьироваться от $5000 до $30000.

Подать заявку: Pulitzer Center

Иллюстрация: pulitzercenter.org