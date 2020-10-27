Центр защиты прав СМИ обновил мобильное приложение — юридический справочник для журналистов

Встречайте обновленный справочник «Право для журналистов» от Центра защиты прав СМИ — это руководство по юридической безопасности журналистов и редакций массмедиа. В нем вы найдете:
• ответы на типичные правовые вопросы, которые возникают у журналистов;
• короткие и понятные рекомендации о том, какие права и обязанности есть у журналистов и СМИ;
• советы, как не нарушить чужие права и подстраховаться на случай возможных претензий от героев публикаций и контролирующих органов;
• выдержки из законов, которые регулируют распространение информации и доступ к ней;
• тесты, с помощью которых можно проверить свои знания.
Также в мобильном приложении есть раздел «Горячая линия», в котором можно задать вопрос юристам Центра защиты прав СМИ.
Приложение «Право для журналистов» уже доступно для скачивания
App Store: https://apps.apple.com/ru/app/право-для-журналистов/id968437779
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.mmdc.manual2
Внимание! Если у вас Android и вы пользуетесь старой версией справочника, то вам нужно скачать новую версию приложения. У пользователей Apple приложение обновится само.