Центр защиты прав СМИ обновил мобильное приложение — юридический справочник для журналистов

Встречайте обновленный справочник «Право для журналистов» от Центра защиты прав СМИ — это руководство по юридической безопасности журналистов и редакций массмедиа. В нем вы найдете:

• ответы на типичные правовые вопросы, которые возникают у журналистов;

• короткие и понятные рекомендации о том, какие права и обязанности есть у журналистов и СМИ;

• советы, как не нарушить чужие права и подстраховаться на случай возможных претензий от героев публикаций и контролирующих органов;

• выдержки из законов, которые регулируют распространение информации и доступ к ней;

• тесты, с помощью которых можно проверить свои знания.

Также в мобильном приложении есть раздел «Горячая линия», в котором можно задать вопрос юристам Центра защиты прав СМИ.

Приложение «Право для журналистов» уже доступно для скачивания

App Store: https://apps.apple.com/ru/app/право-для-журналистов/id968437779

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.mmdc.manual2

Внимание! Если у вас Android и вы пользуетесь старой версией справочника, то вам нужно скачать новую версию приложения. У пользователей Apple приложение обновится само.