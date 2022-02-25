Центр защиты прав СМИ* прокомментировал требование Роскомнадзора к СМИ писать о войне с Украиной, ссылаясь только на «официальные российские источники»

Роскомнадзор обязал СМИ использовать данные только из «официальных российских источников» при подготовке материалов о российской «спецоперации» на Донбассе, следует из сообщения регулятора.

За распространение «заведомо ложной информации» грозит административный штраф до пяти миллионов рублей или блокировка материалов.

«Подчёркиваем, что именно российские официальные информационные источники располагают и распространяют достоверную и актуальную информацию», — написал Роскомнадзор.

Юристы Центра защиты прав СМИ* прокомментировали новое требование РКН:

С одной стороны, выбор источника информации полностью в компетенции редакции и обязанности пользоваться только официальными источниками нет, с другой — решение о блокировке фейк-ньюс принимает Генеральный прокурор РФ. Но у журналистов нет возможности доказать правоту до момента блокировки. Поэтому в этой ситуации важно более тщательно проверять информацию, хранить подтверждения достоверности и пользоваться только теми источниками, которым вы полностью доверяете.

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*Внесен в реестр иноагентов