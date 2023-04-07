Церемония вручения ТЭФИ переносится до ноября 2023 года

Вручение национальной телевизионной премии ТЭФИ вновь переносится. Церемонию планируют провести в конце ноября 2023 года. В последний раз вручение премии проходило в 2019 году.

«Что касается большого национального ТЭФИ, то церемония, скорее всего, состоится поздней осенью, в конце ноября», — рассказал ТАСС специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

В мае 2022 года Швыдкой сообщал, что церемония ТЭФИ отложена до окончания «специальной военной операции». По его мнению, развлекательное мероприятие неуместно в нынешней ситуации. При этом он выразил надежду, что церемония состоится «в обозримом будущем».

Сроки вручения ТЭФИ сдвигались уже несколько раз. Последняя церемония проходила еще до пандемии коронавируса, в 2019 году.

При этом проходят ТЭФИ-Регион. В Санкт-Петербурге 25 ноября 2022 года состоялась церемония вручения премий, где телеканал «Санкт-Петербург» победил в номинации «Телевизионный дизайн».