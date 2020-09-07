Церемония вручения «Золотых перьев» все-таки состоялась

В Петербурге раздали «Золотые перья». 25-я церемония вручения петербургских журналистских премий стала самой необычной за всю свою историю. Впервые она прошла не в марте, а в сентябре под открытым небом, с минимальным числом гостей и в условиях особой секретности.

Победителями по итогам 2019 года стали:

Гран-при - Журналист года - Андрей Чепакин (фотожурналист)

За вклад в развитие журналистики - Александр Дроздов (фотожурналист «Санкт-Петербургских ведомостей»)

Печатные СМИ - Дарья Зайцева («Деловой Петербург») - «Китайский остров»

Интернет-СМИ - Венера Галеева («Фонтанка.ру») - «Роуд-стори. Два репортажа для "Фонтанки"» – 1, 2

ТВ - Марина Огневая, Елена Болдышева, Юлия Глебова (Телеканал «Санкт-Петербург») - «Программа "Зона особого внимания", выпуск "Нелегальные хостелы"»

Радио - Алексей Ерофеев, Ирина Селиванова (Радио «Петербург») - «Рождение многонационального Петербурга»

Фото - Сергей Строителев («Лента.ру») - «Эти люди спасают российский лес: репортаж из горящей Тайги»

Новые медиа - Артем Мельник (KudaGo) - «Проект "ВКонтакте с театром" — серия видеоинтервью с петербургскими театральными актёрами и режиссёрами»

Расследование - Юлия Гильмшина (47news.ru) – «Продаём под электронный ключ правительство, коммерсантов, квартиры. Быстро, легко, дешево»

Человеческая история - Сергей Почин, Павел Медведев, Нина Прахарж (Телеканал «Санкт-Петербург») - «Скорбное эхо блокады. Лев Раков»

Экономика - Галина Бояркова («Фонтанка.ру») - «В Питере - пить. Серия статей о противостоянии жителей и баров улицы Рубинштейна»

Политика - Мария Карпенко («Фонтанка.ру») - «Серия публикаций о петербургской избирательной кампании»

Культура - Иннокентий Иванов, Александр Живага, Максим Коновальчук (Телеканал «Санкт-Петербург») - «Легенды русского балета»

Спорт - Артем Кузьмин («Фонтанка.ру») - «Серия работ "Трагические страницы ленинградского спорта"»

Специальная премия «Год театра» - Вера Черенева («Российская газета»)

Специальная премия «Строительство и недвижимость» - Михаил Кулыбин («Строительный еженедельник»)

Спецприз Уполномоченного по правам человека в Петербурге Вера Черенева («Российская газета»)