Церемонию ТЭФИ перенесли на следующий год

Церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ перенесена на май 2021 года в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Комитета индустриальных телевизионных премий Михаила Швыдкого.

«Было принято решение о переносе церемонии ТЭФИ и вручении статуэток ТЭФИ на май 2021 года. Решение было вызвано тем, что традиционные даты, которые сложились в последние годы, приходятся на начало октября. Публичные собрания в это время года еще могут находиться под разными ограничениями, а устраивать праздник в масках и перчатках нам кажется не целесообразным», — сказал Швыдкой.

Он добавил, что прием заявок на соискание премии завершится 1 февраля 2021 года. По словам Швыдкого, очень важно отметить корреспондентов, съемочные группы, которые освещали пандемию коронавируса.

«Мы думаем, что эта тема (борьбы с пандемией) так или иначе найдет свое отражение в церемонии ТЭФИ и результатах голосования», — отметил Швыдкой.

ТЭФИ была учреждена фондом «Академия Российского телевидения» 21 декабря 1994 года. С 2014 года организатором премии является Комитет индустриальных телевизионных премий. Победителям вручают бронзового «Орфея» работы Эрнста Неизвестного.