Медиакомпании меняют свои стратегии: 5 примеров

На Всемирном конгрессе новостных медиа INMA представители Newsday (США), Insider (США), Funke Mediengruppe (Германия), Sydney Morning Herald и The Age (Австралия) и GFR Media (Пуэрто-Рико) рассказали о том, что именно они предпринимают, чтобы привлечь читателей и сделать свой контент по-настоящему востребованным.

Newsday: из офлайна в онлайн

В Newsday поняли, что одним из инструментов увеличения лояльности аудитории могут стать онлайн-мероприятия. Благодаря им можно также найти и новых читателей, которые останутся с изданием надолго.

Специалист по организации мероприятий Newsday и член команды разработчиков Мелисса Карферо рассказала, какого результата достигли в Newsday, занимаясь организацией онлайн-мероприятий для своих подписчиков.

«Ивенты всегда были частью стратегии Newsday, – подчеркнула она. – На протяжении долгих лет мы организуем собственные мероприятия для наших подписчиков и их семей. Можно сказать, это наша визитная карточка».

Эти мероприятия активно спонсировались рекламодателями, и поэтому чаще всего читатели могли посещать их совершенно бесплатно или за символическую плату. Таким образом, изданию удавалось собирать до 10 000 посетителей. К 2018 году Newsday стала организовывать мероприятия исключительно для постоянных читателей, создавая тем самым более «семейные» встречи.

В 2020 году наступила пандемия COVID-19. На этот год в Newsday планировали организацию несколько крупных офлайн-мероприятий, но вместо этого им пришлось с нуля разрабатывать концепцию онлайн-встреч.

«Поскольку наше издание публикует новости из Лонг-Айленда (Нью-Йорк), мы в первую очередь сосредоточились на предоставлении оперативной информации именно жителям этого региона. Это помогало им лучше ориентироваться в быстро меняющейся среде», – сказала Карферо.