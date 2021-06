Медиакомпании меняют свои стратегии: 5 примеров

Во время пандемии Coronavirus Monitor стал ведущим источником информации о ковиде для жителей Германии. Карта была разработана с учетом того, чтобы информация могла обновляться в режиме реального времени, почти сразу же после появления соответствующих новостей на сайте издания. Удивительно, но команда разработчиков смогла создать ее всего лишь за неделю. Уже после запуска в нее были добавлены различные функции, чтобы обеспечить скорость предоставления информации.

«Мы постоянно развиваем наш сервис, – подчеркнула Тимке. – Наша команда круглосуточно поддерживает Coronavirus Monitor».

The Sydney Morning Herald и The Age: шпаргалка для редактора

Изначально команда разработчиков австралийской медиакомпании Nine Entertainment не ставила перед собой задачу провести ребрендинг основного меню и разделов сайтов The Sydney Morning Herald и The Age. Основной целью было решить проблему с контентом: читатели почти не взаимодействовали с 60% контента этих изданий.

«Мы работали над тем, чтобы сократить количество невостребованного контента, – сказала Эйме Ригас, руководитель отдела по работе с аудиторией в The Sydney Morning Herald и The Age. – Главным для нас было развить качество контента так, чтобы даже самый неохватный контент был по-настоящему востребован».

Команда проделала огромную работу по созданию новой контентной и маркетинговой стратегии, в процесс которой были вовлечены практически все сотрудники изданий.

«Когда мы работали над модернизацией подхода к выпуску контента, то у многих редакторов перестройка занимала очень много времени. И тогда мы поняли, что для успешности этого процесса надо сделать так, чтобы он давался легко и непринужденно», – рассказала Ригас.

Так, один из редакторов спортивного отдела предложил идею по изменению интерфейса информационной редакционной панели. Теперь весь контент стал гораздо более упорядоченным, и журналисты не перегружены данными.

Это отлично сработало: команда отдела lifestyle выпустила на 50% больше статей в сравнении с прошлым годом, а рейтинг статей даже с самым маленьким охватом вырос почти в 40 раз.

По словам Ригас, данные, которые отображаются на информационной редакционной панели, невероятно полезны: «Прежде всего, это помощь журналистам при подготовке контента. Они предназначены для того, чтобы помочь редакции в реализации их контент-стратегии. Но очень важно понимать: они не должны безоговорочно определять стратегию».

GFR Media: подслушано в сети

GFR Media – ведущая медиакомпания в Пуэрто-Рико, у которой есть два издания — Primera Hora и El Nuevo Dia. Сейчас оба эти издания хотят омолодить свою аудиторию, диверсифицировать источники трафика, а также сохранить одинаковый брендинг на всех платформах и повысить взаимодействие с аудиторией. Для этого компания решила пересмотреть свою стратегию работы в социальных сетях, сообщил Селимар Колон, директор по стратегическому планированию GFR Media.